2024年12月3日の非常戒厳騒動をめぐる内乱首謀容疑で起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、法定最高刑である死刑が求刑された。尹前大統領の運命を決する歴史的な宣告公判は、2月19日午後3時に行われる。【写真】尹前大統領に判決言い渡す裁判長、過去の“韓国キャバクラ”接待疑惑尹前大統領の内乱首謀容疑事件を担当しているソウル中央地裁・刑事合議25部（チ・グィヨン部長判事）は1月14日未明、すべての弁論手