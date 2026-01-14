£Õ－£Î£Å£Ø£Ô£È£Ï£Ì£Ä£É£Î£Ç£Ó [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:10)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(9-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.7¡ó¸º¤Î82.2²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î322²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï25.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î25.7¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë9-11·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î9.0¡ó¢ª8.4¡ó¤Ë°­²½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹