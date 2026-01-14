日創グループ [東証Ｓ] が1月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比20.3％減の3.1億円に減ったが、9-2月期(上期)計画の4.4億円に対する進捗率は71.6％に達し、5年平均の49.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.8％→5.3％に悪化した。 株探ニュース