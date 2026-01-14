¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(3-11·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ9.0¡ó¸º¤Î43.1²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î58²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï74.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î99.9¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-2·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü