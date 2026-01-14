札幌市北区の住宅で、雪下ろし中の高齢男性が２階の屋根から１階のひさし部分に落ちる事故がありました。事故があったのは札幌市北区新琴似３条１１丁目の２階建ての住宅です。１月１４日午前９時半ごろ、「高齢男性が屋根の雪下ろし中に、１階のひさしに落ちてしまった」と目撃者から消防に通報がありました。 消防によりますと、７０代の男性が肩を打撲し、病院に搬送されたということです。警察は当時の状況を詳しく調べると