練習を公開したロッテの藤原＝沖縄県内（球団提供）ロッテの藤原恭大外野手が14日、沖縄県内で練習し「首位打者を取りたい」とプロ8年目に向けての抱負をオンライン取材で語った。午前は筋力トレーニング、午後はグラウンドで打撃練習などを行い、みっちりと汗を流した。昨季は自己最多の107試合に出場し、初めて規定打席に到達。パ・リーグ10位の打率2割7分1厘をマークした。今季を「レギュラーになるか、中途半端になるかの