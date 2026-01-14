恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が13日、自身のアメブロを更新。成人式の季節に際し、式に出席できなかった当時の驚きの理由を明かした。【映像】あいのり桃、念願の美容施術を受けビフォーアフター公開この日、ヒデは「成人式の季節になると、毎年ちょっとだけ思うことがある」と切り出し、「『成人式、行ってみたかったなぁ』って」と本音を吐露。「俺、成人式行ってません」と明かし、そ