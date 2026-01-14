遺体で発見された女性は「大晦日は彼氏と過ごす」と周囲に話していたことが分かりました。北海道・日高町の飲食店経営・松倉俊彦容疑者（49）は12月31日ごろ、経営するバーの壁の中に知人の工藤日菜野さん（28）の遺体を遺棄した死体遺棄の疑いが持たれています。その後の調べで、工藤さんは祖母に「31日は彼氏と過ごす」と話していたことが新たに分かりました。工藤さんは、バーに置かれたダーツの横の縦横40cmの穴の奥にある広い