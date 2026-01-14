中村倫也が主演する1月16日スタートのドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の制作発表会見が1月14日、東京・豊洲PITで行われた。会見には中村をはじめ、共演の池田エライザ、ハ・ヨンスと、劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（カイセイ・ユンギ・アト・ターン・ユウヤ・キムゴン・ドヒョク）、NAZEのライバルグループ TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）も登場。当日は2組がパフォーマン