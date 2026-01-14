沖縄県内で自主トレ中のロッテ・藤原恭大外野手（２５）が１４日、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）から「全試合出場、キャリアハイ！」と熱きエールを送られた。温暖な気候の中、６日から鍛錬を重ねており、午前中はウェートトレ、午後はグラウンドで打撃練習などに取り組んだ。メジャーリーガーとともに汗を流す時間は、刺激に満ちている。昨季は７年目で初の規定打席数に到達し、自己最多の１０７試合に出場。打率