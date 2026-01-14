’00年代にグラビアアイドルとして人気を博し、現在は女優として活動する佐藤寛子（40）。’15年に“未婚のシングルマザー”であることを公表した佐藤だが、1月5日配信の『文春オンライン』で“父親”を実名告白し、大きな注目を集めている。佐藤は’15年9月にブログや週刊誌インタビューで男児の出産を報告しつつ、シングルマザーであると告白。以降、メディアで子育てに関して話すことはあったものの、子どもの父親については“