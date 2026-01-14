ユニコム株式会社が提供する「Simple Up賃貸管理システム」が、株式会社Innovation & Co.が運営する「ITトレンド年間ランキング2024」の賃貸管理ソフト部門において、2年連続となる第1位を獲得しました。中・小規模の不動産管理会社向けに特化し、直感的な操作性と業務効率化を実現する本システムの、受賞背景や今後の展望についてお伝えします。 ユニコム株式会社「Simple Up賃貸管理システム」 受賞名称：ITトレン