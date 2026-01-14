北海道・函館市熱帯植物園で温泉に漬かるニホンザル＝14日午前北海道函館市の湯の川温泉にある市熱帯植物園で、飼育中のニホンザルが露天風呂に漬かるイベント「サル山温泉」が行われている。14日、粉雪が舞う中、ほっこりとした表情を見せるサルたちに多くの観光客が癒やされていた。5月上旬まで。雪をタオルのように頭にのせたサルたちは、風呂のへりに両手をかけて気持ち良さそうに外を眺めたり、仲間と毛繕いをし合ったり