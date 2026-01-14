2026年のスギ花粉飛散開始予想民間気象会社ウェザーニューズ（千葉市）は14日、今年の花粉飛散予想を発表した。2月上旬に九州北部や関東南部などでスタートし、中旬には東―西日本の広範囲で飛散が始まる。昨夏の記録的猛暑が雄花の成長を促し、飛散量は各地で平年を上回る見込み。花粉シーズンは多くの地域で4〜5月ごろまで続くとみられ、対策が必要だ。同社によると、飛散量の平年比は全国平均で128％。昨年との比較では秋田