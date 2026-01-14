高市首相は14日、衆議院を解散する意向を与党の幹部に正式に伝達する方向で調整しています。国会記者会館からフジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。選挙による「政治空白」の影響を抑えたい高市首相は異例の短期決戦を模索していて、この後、与党幹部に自身の意向を伝える方向で調整を進めています。先ほど奈良から都内に戻った高市首相はこの後、自民党の鈴木幹事長や日本維新の会の吉村代表ら与党の幹部と会談し