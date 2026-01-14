¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¡¢13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¡Ø¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡Ù¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤½¤¦¤ÊµÓËÜ²È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º´µ×´Ö»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÍ½¸«¤Î1¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¾¾²¬¾»¹¨¤ÈÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥²¥¹¥È¤¬µÓËÜ²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù