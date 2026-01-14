経営統合の「ハワイアン航空便」としてアメリカのアラスカ航空が新デザインをまとった「ボーイング787-9」をデビューさせました。この機体が2026年1月8日に成田空港に到着し、一部航空ファンよりコメントが寄せられています。【写真】そりゃ人気出るわ…これがアラスカ航空の「おじさん塗装」ですアラスカ航空の新塗装はシアトル発着の長距離国際線向けの機材に導入。なお、新デザインはアラスカ州で見られるオーロラから着想