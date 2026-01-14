岐阜県の東海北陸道で土砂のようなものを運んでいたトラックが横転し、積み荷が散乱したことであわせて5台が絡む事故になりました。東海北陸道は一部区間で通行止めが続いています。 【現場の画像】東海北陸道トンネル内でトラック横転 積み荷“土砂”が散乱…5台の事故に 美並IC～美濃IC間の上り線通行止め きょう午後1時頃、岐阜県美濃市にある東海北陸道の上り線、上河和トンネルを通った人から「車同士の事故で4台以上