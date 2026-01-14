フジドリームエアラインズ（FDA）は、名古屋/中部〜熊本線を3月29日に開設する。1日2往復を運航する。機材はエンブラエルE170型機もしくはエンブラエルE175型機を使用する。現在は名古屋/小牧〜熊本線を1日3往復運航しているものの、1往復を減便し、2路線合わせて1日4往復とする。夏スケジュールのダイヤや運賃は、決定次第発表する。