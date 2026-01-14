きょう午前１０時前、山形県米沢市で軽乗用車１台が全焼する火災がありました。けが人はいませんした。 警察が出火原因を調べています。 消防や警察によりますと、きょう午前９時５０分ごろ、７０代の女性が米沢市内で軽乗用車を運転していたところ、異臭を感じ、警告ランプがすべて点灯していたため、道路上で停車して車から降りました。 すると、車のフロント部分から炎が出ていることに気づき、自ら１１９番通報しました。