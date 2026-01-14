15日、薩摩地方は昼前まで晴れますが、午後は曇り、出水や阿久根付近で夕方に一時雨や雷雨の恐れがあります。大隅地方も昼頃まで晴れ、午後は雲が広がりにわか雨の可能性があります。種子島・屋久島地方は晴れが続きますが、午後は一時曇りやにわか雨に注意が必要です。奄美地方は昼前まで日差しがあり、午後は北部で雲が広がりますが、穏やかな天気となりそうです。15日以降は気温が高く、19日（月）にかけて、春を思わせる暖