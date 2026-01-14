キム・ヘソンのスタメン奪取は危機的状況か(C)Getty ImagesドジャースがカブスからFAとなったカイル・タッカーを獲得した場合、2026年の予想オーダーをドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が提示した。【写真】白のSUV「サンタフェ」のボンネットに手をかけるキム・ヘソンを見る同メディアが提示した予想オーダーは以下の通りとなっている。1. 大谷翔平（DH）2. ムーキー・ベッツ（遊）3. フレディ・フリーマン（一）4.