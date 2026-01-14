◇大相撲初場所4日目（2026年1月14日東京・両国国技館）西十両14枚目の新十両・一意（24＝木瀬部屋）が西十両・剣翔（34＝追手風部屋）を寄り切り、初白星を挙げた。母校・日大の先輩でもある元幕内力士を真っ向勝負で破り、「ホッとしたというか、負けてたけれど、一番一番に集中していたので。毎日相手が違う。一番に集中しています」と初日から3連敗のプレッシャーはなかったという。得意の左四つで立ち、相手が巻き替え