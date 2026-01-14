週末からの冷え込みで熊本県天草市新和町では、ようやくアオサの本格的な養殖、本張りが始まりました。天草市新和町で養殖をしている松岡邦安さんは2月中旬の初収穫に向け、雪が舞う中、11日にアオサの養殖用の網を本張りしていました。 本張りは例年、12月には行っていましたが、12月に本格的な冷え込みがなく、今シーズンは年明けとなりました。アオサの養殖は海水温が低く、山で降った栄養分を含む雨水が海に流れ込む