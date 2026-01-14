宇城市豊野小中学校の給食に、14日、黒毛和牛の牛肉が贈られました。贈ったのは宇城市豊野町の食肉卸会社、杉本本店です。 杉本光士郎社長が、自社ブランドの黒毛和牛「黒樺牛」170キロを贈り、中学と小学校の給食委員長それぞれがお礼の言葉を述べました。牛肉は、1月20日の給食のビーフシチューに使われ宇城市内の17校、5200食分になるということです。