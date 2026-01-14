【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１３日、ミシガン州で自動車大手フォード・モーターの工場を視察中、「小児性愛者の擁護者」とやじを浴び、相手に「くそったれ」と暴言を浴びせ、中指を立てるしぐさをして侮辱した。一部始終が動画に収められ、ＳＮＳで物議を醸している。米メディアによると、ホワイトハウスのスティーブン・チャン広報部長は動画を本物と認め、「狂った人間が罵声を上げていたが、大統領は適