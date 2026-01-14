兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで行われている阪神の新人合同自主トレが１４日、第３クール初日を迎え、ドラフト４位の早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝、ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）、育成ドラフト１位の神宮僚介投手（２２）＝東農大オホーツク＝の３選手が初めてブルペン入りした。３選手ともに立ち投げで早瀬は２６球、能登は２７球、神宮は２９球をそれぞれ投球した。ブルペンでは久保田２軍投手チーフコ