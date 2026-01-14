2025年12月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。キャリア部門の第2位は――。▼第1位一家4人､6畳一間に暮らす苦境の中でも…ノーベル賞受賞者の山中伸弥さんに､病気の父は医学部進学を薦めた▼第2位女性の正社員数が非正規を上回った…大学教授が｢一見､喜ばしいが全然喜べない｣という納得の理由▼第3位ゴルフでもワインでも高級車でもない…1000人超の富裕層を見てわかった｢本当の