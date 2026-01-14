キューバの新星が胸を躍らせ、日本にやってきた。世界的有望株でソフトバンクと育成契約を結んだジョナサン・モレノ内野手（１８）が１４日、みずほペイペイドームで入団会見に臨んだ。あどけなさが残る１８歳は、緊張した面持ちで「一日も早く支配下になって一軍でプレーすることが自分の夢」「いつかゴールデングラブ賞を取れたらいいなと思っています」などとメジャー球団が絶賛した遊撃守備に自信を見せ、抱負を語った。昨