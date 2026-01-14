■9.11テロが起こったNYでイスラム教徒の市長が誕生2026年1月1日、ニューヨークに34歳の民主社会主義者、ゾーラン・マムダニ市長が就任した。2024年10月27日、ブライアントパークで開催された反ファシズム集会で、ゾーラン・マムダニ氏（写真＝Bingjiefu He／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）昨年11月にマムダニ氏が当選して以降、筆者が日本に住む人から繰り返し投げかけられた質問がある。「なぜニューヨークでは、9.11を経験