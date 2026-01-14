タレントの藤本美貴（４０）が、１４日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。人生相談に答えた。２０代女性から「出産後、夫に見た目の変化を比べられた」という悩みが寄せられると、藤本は「（体形の変化は）妊娠出産してるっていうのがある。それはあなたの子どもを産んだんですよねっていう話」とバッサリ。その理由として「ありがとうって言われても、文句言われる筋合いはひとつもないよね」とフォローした。続けて「