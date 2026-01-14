リンクをコピーする

【パワプロアドベンチャーズ】 2026年春 配信予定 価格：基本プレイ無料 「パワプロアドベンチャーズ」 コナミデジタルエンタテインメントは、Android/iOS用育成シミュレーションRPG「パワプロアドベンチャーズ（パワアド）」を2026年春に配信する。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制。 【事前登録受付中『パワプロアドベンチャーズ