親の「元気」が当たり前ではなくなったとき、私たちはどうすればいいのか。アメリカと日本に住む姉妹が、遠く離れた実家で一人暮らしをする80代の母親の安全な暮らしを見守るために、まず初めに導入した家電とは――。写真＝iStock.com／Wavebreakmedia※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wavebreakmedia■アメリカから日本の母を見守る方法はないか親が元気なうちは「大丈夫」と思っていても、ふとしたときに心配になる―