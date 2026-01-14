2026年に入り、早々に冬クールドラマがスタートしています。年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者が、この冬地上波のプライム帯（19時〜23時放送）で放送されるなかから“おすすめ5選”をご紹介します。◆テミスの不確かな法廷まず早々にスタートしたNHKのドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合ほか、火曜よる10時〜）。主演・松山ケンイチが、幼い頃にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）