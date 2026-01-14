【書評】『カウンセリングとは何か変化するということ』／東畑開人・著／講談社現代新書／1540円【評者】川添愛（言語学者・作家）「他人は変わらないんだから、まずあなたが変わらなきゃ」「そんなに嫌なら、きっぱりやめてしまえば？」「普通に生きていられるだけでも幸せなことだよ」。世の中には、そんなアドバイスが溢れている。私も悩める他人にそんなことを言った経験があるし、辛いときに自分にそう言い聞かせることもあ