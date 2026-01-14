９日、「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌1月14日】中国甘粛省敦煌市は近年、四つの舞台芸術を導入し、発展させてきた。大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」、体験型演劇「又見敦煌」、敦煌壁画の要素を取り入れた大型舞台劇「千手千眼」、砂漠を背景にした大型舞台劇「敦煌盛典」の各作品は観客に敦煌文化の魅力を伝えている。過去5年間の公演は計7943回に上り、国内外から訪れた延べ375万9600人が