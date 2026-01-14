日中対立が激化する中、中国が年明けに新たなカードを切った。いわゆるレアアース（希土類）の日本への輸出規制だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「日本にとって中国は最大の貿易相手国。輸出入の約2割を占め、2024年の総額は約44兆円でした」（経済部記者）その中国が仕掛けるこうした「経済戦」をどう受け止め、どう立ち向かうべきなのか。習近平国家主席©時事通信社中国関連ビジネスの今後の方針を緊急アンケ