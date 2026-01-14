プロ野球・楽天は14日、ホセ・ウレーニャ投手と契約合意したことを発表しました。背番号は「22」となります。ウレーニャ投手はドミニカ共和国出身の右投げ投手で、2015年から25年にかけてMLBの11チームでプレーしました。メジャー通算251試合の登板で44勝78敗6セーブ3ホールド、防御率は4.75をマークしています。ウレーニャ投手は球団を通じて「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良