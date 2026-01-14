中国の2025年1年間の貿易黒字が、初めて1兆ドルを突破し、過去最高を記録しました。中国税関当局は14日、去年1年間の貿易統計を発表し、輸出額は前年と比べ5.5％増の3兆7718億ドル（約599兆円）となり、過去最高となりました。さらに、輸出から輸入を差し引いた貿易黒字は1兆1889億ドル（約188兆円）で、初めて1兆ドルを超えました。国・地域別の輸出額では、アメリカ向けが20％減と大きく落ち込んだ一方、ASEAN向けは13.4％増、ア