「俺の生きる道杯」（１４日、平和島）大月遊雅（２５）＝東京・１２８期・Ｂ１＝が初日１Ｒで１着。インから逃げて開幕戦を制した。レース後は「逃げられて良かったです」と笑顔で胸をなで下ろした。「もらったままだけど、パワーを感じるしいいですね。スリットで伸び返す感じがあるし、ターンも押してくれる。初日としては完璧です」と手応えもつかんでいる。１５日の２日目を見据えても「このままノーハンマーの予定で