北日本を中心に荒れた天気となっている14日、北海道では暴風雪警報が発表されています。14日午前7時半ごろの北海道・留萌市内の映像から、雪が吹き荒れ視界が狭まっている状況が確認できます。また、午前8時過ぎ、新潟・佐渡島の波の様子を見ると、大きな波が打ち上げています。冬型の気圧配置の影響で、北日本と北陸地方では15日にかけて暴風雪や高波に警戒が必要です。また14日は、北海道・石狩地方、留萌地方に暴風雪警報が発表