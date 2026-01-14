節分を前に熊野那智大社でピークを迎えている「鬼面札」作り＝14日午後、和歌山県那智勝浦町2月3日の「節分」を前に、和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社で、厄よけの札「鬼面札」作りがピークを迎えている。赤鬼と青鬼を円形のしめ縄の中に封じ込めた絵柄が特徴。絵柄が彫られた版木に神職が墨を付け、縦約35センチ、横約45センチの紙を使って札を丁寧に刷り、巫女が朱印を押して仕上げた。原画は1969年に当時の宮司