元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美が８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでＮＧなしの質問コーナーを開催。夫の日本ハム・杉浦稔大投手との夫婦の危機について振り返った。この日はファンからのＮＧなしの質問企画を配信。その中で「前に夫婦の危機、大変な事があったと聞きましたが、どうやって乗り越えましたか？」という質問があった。紺野は「これは３人目の妊娠中の件ですね」とすぐに思い出したよう