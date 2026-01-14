女優・長澤まさみ(38)が14日、自身のインスタグラムを更新。元日の結婚発表後としては初の更新で、ファンへの感謝を記した。長澤は今年1月1日、所属事務所公式サイトなどを通じ、映画監督の福永壮志氏との結婚を電撃発表。「応援してくださっている皆様へ私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」とし、「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人