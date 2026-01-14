元消防士の小田さんは、消防の魅力発信のため消防士カレンダーを作成。カレンダーには“救助隊”や“救急隊”など各消防本部の協力を得て、現役の消防士が全国から集結。カレンダー制作の他にも、SNSで“消防の裏側”や“消防の技術”を発信している。地域ごとに課題を抱える消防に興味を持ってもらうために活動を続ける。