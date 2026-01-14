3連休最終日の12日正午ごろ、新潟市西区の住宅を焼く火事があり、焼け跡から身元不明の2人の遺体が発見されました。この火事で火元の木造2階建ての家、約182平方メートルを全焼したほか、同じ敷地内にある木造2階建てアパートも全焼。さらに隣接する木造平屋建ての住宅2軒が部分焼となり、合わせて4棟を焼いたことが判明しました。平屋建てのうち1軒は空き家だったということです。火事があったのは新潟市西区寺尾上1