「飼い主が脱ぎ捨てた服を大事そうに抱えて眠るいぬ」【写真】飼い主さんの服を抱えて、すやすや…こんなひと言とともに投稿されたのは、飼い主さんの服の上で丸くなって眠る小さな白い犬さんの写真。「Ｘ」で人気を集めました。やすらかな寝顔からは信頼と安心が伝わって来て、見ているこちらの心も癒やされます。写真を投稿したのは「アザラシいぬ」（@boku_mashutan）さん（以下、飼い主さん）。白い犬さんのお名まえは「ま