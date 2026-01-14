ソフトバンクに育成選手として加入したキューバ出身のジョナサン・モレノ内野手（18）＝178センチ、70キロ、右投げ右打ち＝が14日、みずほペイペイドーム内で入団会見に臨んだ。背番号は174。年俸は1500万円。（金額は推定）たくさんのテレビカメラや報道陣に囲まれ、18歳の超有望株は初々しい表情を浮かべた。「こんなたくさんのメディアの皆さんに囲まれるのは初めてなのでとてもうれしいですし、注目を浴びるのは誇りに思い