父はプロ41年目、母はモデル、弟は格闘家…サッカー元日本代表の「キングカズ」こと三浦知良(58)の長男で俳優・三浦獠太(28)の最新ショットが、父と?激似?と話題になっている。獠太はインスタグラムで14日開始のドラマ「ラムネモンキー」(フジテレビ)に、トレンディ望月役で出演すると報告。「過去の記憶からある事件を解決していくミステリー作品になっています！毎週怒涛の展開が繰り広げられる楽しい作品になっ