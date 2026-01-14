「パン、パン」「きゃ～きゃ～」約５メートルのやぐらに火をつけ、燃やしていきます。広島市内の幼稚園で開かれた「とんどのつどい」。園児や地域住民ら１００人が参加し、ことし一年の健康と子どもたちの健やかな成長を願いました。■幼稚園児たち「びっくりしたけど楽しかったです」園児たちは、竹が弾ける音にびっくりしながら楽しい時間を過ごしました。（２０２６年１月１４日放送）